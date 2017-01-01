Саакашвили заявил, что вернулся в Украину помогать Зеленскому

Политик не намерен кому-либо мстить и все свои силы хочет бросить на помощь новоизбранному президенту.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину, чтобы помогать президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в эфире 1+1 30 мая.

"Мой план - помогать команде Зеленского всем - советами, опытом. Потому что успех этого президента - это успех страны", - подчеркнул Саакашвили.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы Зеленский не добился успеха в его работе на должности президента.

По словам Саакашвили, он не намерен никому мстить, так как лучше всего у него получается "только строить". При этом политик надеется, что представители команды предыдущего главы государства понесут ответственность перед законом.

Напомним, 28 мая Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Политик вернулся в Киев и заявил, что будет помогать украинцам строить новую страну.

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