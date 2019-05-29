Саакашвили в списке “Слуги народа” не будет, - Разумков

Лидер политсилы заявил, что мешают ограничения.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили не сможет попасть в список политической партии “Слуга народа” из-за ограничений в законодательстве. Об этом в эфире программы “Пульс” на 112 канале рассказал Дмитрий Разумков.

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Разумков отметил, что у политика есть другие пути влиять на общественные процессы в стране. Для этого не обязательно быть членов политической партии.

Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4, и видимо меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль, - отметил Разумков.

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Напомним, Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций. Политик подчеркнул, что не рвется на какие-либо должности и будет очень осторожным в своем выборе.