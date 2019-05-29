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Саакашвили в списке “Слуги народа” не будет, - Разумков

Комментариев: 3
Лидер политсилы заявил, что мешают ограничения.
Саакашвили не будет попадет в список "Слуги народа"
Саакашвили не будет попадет в список "Слуги народа"
facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили не сможет попасть в список политической партии “Слуга народа” из-за ограничений в законодательстве. Об этом в эфире программы “Пульс” на 112 канале рассказал Дмитрий Разумков.

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Разумков отметил, что у политика есть другие пути влиять на общественные процессы в стране. Для этого не обязательно быть членов политической партии.

Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4, и видимо меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль, - отметил Разумков.

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Напомним, Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций. Политик подчеркнул, что не рвется на какие-либо должности и будет очень осторожным в своем выборе.

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Теги: Саакашвили, Разумков, политическая партия, политик
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Комментариев (4)
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Хулиганка*    29.05.2019, 10:29
Оценка:  -2
Хулиганка*
Он будет хряка гонять по крышам
Woodbrother    29.05.2019, 10:38
Оценка:  +1
Woodbrother
Он будет жить в пятизвездочной гостинице, жрать в элитных ресторанах на деньги лохов российских и рассказывать сказочки лохам местным , какой он вах антикоррупционер
Woodbrother    29.05.2019, 10:05
Оценка:  +1
Woodbrother
Десять веков назад, я был почтенный рыцарь
Мешали мне глупые лица
Доспехи мешали мне ....
PINKIPAU    29.05.2019, 09:58
Оценка:  +3
PINKIPAU
Будет опять прыгать по крышам, Карлсон вернулся)))).
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