На Закарпатье мощный ливень опять вызвал затопления

Жители публикуют в соцсетях фото и видео потопа.

В Закарпатской области в четверг, 30 мая, прошли сильные дожди.

Об этом сообщает ресурс Mukachevo.net.

Читай также: "Зимний пейзаж": Прикарпатцев завалило градом

В частности, ливень накрыл село Дубровка Иршавского района. Из-за непогоды затопило центральную улицу.

Как пишет издание Irshava News, по словам местных жителей, дождь был такой силы, что канализация не справлялась с большим количеством осадков. Бушующую стихию сняли на видео и разместили в интернете.

Как сообщалось 24 мая, в Закарпатской области из-за сильных проливных дождей существенно затопило значительную территорию, есть жертвы. Были подтопленны более 240 домохозяйстви более 2000 гектаров сельхозугодий.