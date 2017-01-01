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На Закарпатье мощный ливень опять вызвал затопления

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Жители публикуют в соцсетях фото и видео потопа.
В селе Дубровка Иршавского района затопило центральную улицу
В селе Дубровка Иршавского района затопило центральную улицу

В Закарпатской области в четверг, 30 мая, прошли сильные дожди.

Об этом сообщает ресурс Mukachevo.net.

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В частности, ливень накрыл село Дубровка Иршавского района. Из-за непогоды затопило центральную улицу.

Как пишет издание Irshava News, по словам местных жителей, дождь был такой силы, что канализация не справлялась с большим количеством осадков. Бушующую стихию сняли на видео и разместили в интернете.

Как сообщалось 24 мая, в Закарпатской области из-за сильных проливных дождей существенно затопило значительную территорию, есть жертвы. Были подтопленны более 240 домохозяйстви более 2000 гектаров сельхозугодий.

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Теги: затопило, Закарпатье, ливень
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