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Зеленский встретился с Сытником и Холодницким: дал им три месяца

Комментариев: 3
Президент дал главам антикоррупционных ведомств три месяца для улучшения эффективности работы.
Зеленский вызвал на совещание Сытника и Холодницкого
Зеленский вызвал на совещание Сытника и Холодницкого
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами НАБУ и САП. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.

Президент гарантировал НАБУ и САП независимость и заявил, что ограничит вмешательство в их профессиональную деятельность.

Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев, - отметили в пресс-службе президента.

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На встрече также обсудили пути взаимодействия антикоррупционных институций и улучшения эффективности их работы.

Напомним, Ляшко требует от НАПК через суд уволить из АП бизнес-партнеров Зеленского. Нардеп обратился в НАПК с просьбой проверить декларации Зеленского и его бизнес-партнеров.

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Теги: САП, НАБУ, Зеленский, Сытник, Холодницкий
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Комментариев (3)
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Ruspidor    31.05.2019, 14:04
Оценка:  +2
Ruspidor
Сразу видно настоящий Президент Зе в офисе, а не коррумпированный yблюдок потрох, который все схемы перезамкнул на себя после януковича!
suzanika    31.05.2019, 14:19
Оценка:  +2
suzanika
я дуже не проти ,і двома руками за , та давай курчат восени порахуєм
designandrey65    31.05.2019, 14:02
Оценка:  +5
designandrey65
Давайте ребята...работайте
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