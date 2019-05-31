Зеленский встретился с Сытником и Холодницким: дал им три месяца

Президент дал главам антикоррупционных ведомств три месяца для улучшения эффективности работы.

Зеленский вызвал на совещание Сытника и Холодницкого president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами НАБУ и САП. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.

Президент гарантировал НАБУ и САП независимость и заявил, что ограничит вмешательство в их профессиональную деятельность.

Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев, - отметили в пресс-службе президента.

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На встрече также обсудили пути взаимодействия антикоррупционных институций и улучшения эффективности их работы.

Напомним, Ляшко требует от НАПК через суд уволить из АП бизнес-партнеров Зеленского. Нардеп обратился в НАПК с просьбой проверить декларации Зеленского и его бизнес-партнеров.