Автошкола, в которой получила права Зайцева, закрылась

Учреждение не смогло исправить неполадки в работе.

Харьковская автошкола “Транстур”, в которой получила права виновница резонансного ДТП Елена Зайцева, прекратила свою деятельность. Об этом в эфире “ОбозTV“ заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

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По его словам, силовики дали автошколе две недели для того, чтоб были устранены все нарушения в работе учреждения. Результат повторной проверки совершенно не порадовал. Специальная аккредитационная комиссия осталась недовольна материально-технической базой “Транстура“.

По моему мнению, в автошколе понимали общественный резонанс и решили не исправлять недочеты. Потому что им все равно не дали бы “жить“ после случившегося. Поэтому, наверное, они решили прекратить свою деятельность. Но из-за дерегуляции мы фактически не можем проводить проверки после подобных случаев, - отметил чиновник.

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Напомним, ДТП в Харькове: адвокат родственников погибших рассказала о циничной позиции Зайцевой. Зайцева считает, что приговор был слишком строгим и она на него не заслуживает.