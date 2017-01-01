“Финальных решений нет”: Климкин о воссоединении с партией Вакарчука

Глава МИД Украины может воссоединиться с партией “Голос”.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что ведет переговоры со Святославом Вакарчуком касательно вступления первого в политическую партию “Голос”. Об этом передает today.ua

Климкин не стал скрывать, что переговоры с Вакарчуком ведутся, что финального решения пока нет.

Я его (Вакарчука, - ред.) очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем различные идеи. Никаких финальных решений на этот счет нет, - отметил Климкин.

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В то же время глава украинского МИДа заявил, что не имеет никакого отношения к БПП и не собирался вступать в партию Порошенко. Более того, Климкин рассказал, что у него есть “амбиция что-то изменить”, поэтому политику он покидать не будет.

Я никогда не был политиком, но за время пребывания на посту министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику - это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует. Я просто говорю и ищу реальную команду, - заявил Климкин.

Напомним, Климкин рассказал, чем займется после увольнения. Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о планах после отставки.