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Зеленский подтвердил визит в США по приглашению Трампа

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Украинский президент поблагодарил американского коллегу за приглашение.
Зеленский встретится с Трампом
Зеленский встретится с Трампом
EPA/UPG

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что получил официальное приглашение в Вашингтон от американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщили на сайте Администрации президента.

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Владимир Зеленский публично поблагодарил Дональда Трампа за приглашение, а также вспомнил проект усиления поддержки Украины, представленный в Конгрессе, который “является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран”.

Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины, - сказал Владимир Зеленский.

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Напомним, сегодня СМИ писали, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. Официальная встреча, по инсайдерской информации, должна состояться в августе-сентябре 2019 года.

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Теги: АП, США, Зеленский, Трамп
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