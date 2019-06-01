ОБСЕ заявила о новом вооружении возле жилых домов

Видео с беспилотника миссии показывает последствия военных действий вблизи населенных пунктов Чигари и Пикузы в Донецкой области.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что на Донбассе сепаратисты размещают тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter 1 июня.

К сообщении также есть видео с беспилотника, которое показывает последствия военных действий вблизи населенных пунктов Чигари и Пикузы в Донецкой области.

"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - отметили в миссии.

Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 1, 2019

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet