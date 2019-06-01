Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ОБСЕ заявила о новом вооружении возле жилых домов

Комментариев: 0
Видео с беспилотника миссии показывает последствия военных действий вблизи населенных пунктов Чигари и Пикузы в Донецкой области.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что на Донбассе сепаратисты размещают тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter 1 июня.

К сообщении также есть видео с беспилотника, которое показывает последствия военных действий вблизи населенных пунктов Чигари и Пикузы в Донецкой области.

"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - отметили в миссии.

 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ОБСЕ, ДНР, ситуация на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь