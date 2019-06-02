Одесситы толкали друг друга и дрались во время бесплатной раздачи игрушек.

Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем

Рекорд жадности: В Одессе дети и взрослые дрались за бесплатные игрушки

Рекорд жадности: В Одессе дети и взрослые дрались за бесплатные игрушки

В парке Горького на Черемушках в Одессе прошедшее 1 июня мероприятие превратилось в рекорд хамства и жадности. К Дню защиты детей планировалось установить сразу два национальных рекорда — “Самая длинная дорожка из игрушек“ и “Самое большое количество розданных игр“.

Об этом пишет Думская.

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Организаторы планировали выложить дорожку из игрушек длиной более 1,5 километра, а также подарить гостям семейного фестиваля 10 тысяч игр, однако что-то пошло не так. Очевидцы случившегося сообщают, что гости праздника начали забирать по несколько игрушек в одни руки. В суматохе терялись дети, дрались и ссорились взрослые.

Издание приводит несколько комментариев по поводу случившегося из группы “Моя Одесса“.

“Еле успокоила ребенка — его ударили в живот и вырвали игру из рук“, — пишет Анна Розхидченко.

“Я была в шоке от этого позорища! Здоровые толстые тетки вынимали младенцев из колясок и запихивали туда коробки с подарками. Люди брали по 50 подарков в одни руки. В кульки, сумки напихивали. Дети лет 10 выдирали у маленьких, маленькие плачут. Некоторые торбы не могли поднять с подарками, а некоторым и вовсе ничего не досталось. Это был ужас“, — пишет Екатерина Власова.

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Пользователи соцсетей также отмечают, что многие гости детского праздника, приезжая в парк на автомобилях, бросали их на газонах вдоль улицы Терешковой.

Представитель Национального реестра рекордов Украины Екатерина Чегеринская прокомментировала случившееся. По ее словам, заявку на регистрацию рекордов подавал производитель настольных игр “Стратег2.

Несмотря на скандал, оба рекорда — “Самая длинная дорожка из игрушек“ и “Самое большое количество розданных игр“ — были зафиксированы.

Как сообщалось 20 декабря, в Одессе на Думской площади в среду, 19 декабря, возле местного горсовета произошла давка за бесплатными детскими новогодними подарками.