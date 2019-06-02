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Рекорд жадности: В Одессе дети и взрослые дрались за бесплатные игрушки

Комментариев: 8
Одесситы толкали друг друга и дрались во время бесплатной раздачи игрушек.
Рекорд жадности: В Одессе дети и взрослые дрались за бесплатные игрушки
© dumskaya.net
Фото 1/12
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
  • Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
Рекорд жадности: В Одессе дети и взрослые дрались за бесплатные игрушки
Люди брали по 50 подарков в одни руки, а часть детей осталась ни с чем
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В парке Горького на Черемушках в Одессе прошедшее 1 июня мероприятие превратилось в рекорд хамства и жадности. К Дню защиты детей планировалось установить сразу два национальных рекорда — “Самая длинная дорожка из игрушек“ и “Самое большое количество розданных игр“.

Об этом пишет Думская.

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Организаторы планировали выложить дорожку из игрушек длиной более 1,5 километра, а также подарить гостям семейного фестиваля 10 тысяч игр, однако что-то пошло не так. Очевидцы случившегося сообщают, что гости праздника начали забирать по несколько игрушек в одни руки. В суматохе терялись дети, дрались и ссорились взрослые.

Издание приводит несколько комментариев по поводу случившегося из группы “Моя Одесса“.

“Еле успокоила ребенка — его ударили в живот и вырвали игру из рук“, — пишет Анна Розхидченко.

“Я была в шоке от этого позорища! Здоровые толстые тетки вынимали младенцев из колясок и запихивали туда коробки с подарками. Люди брали по 50 подарков в одни руки. В кульки, сумки напихивали. Дети лет 10 выдирали у маленьких, маленькие плачут. Некоторые торбы не могли поднять с подарками, а некоторым и вовсе ничего не досталось. Это был ужас“, — пишет Екатерина Власова.

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Пользователи соцсетей также отмечают, что многие гости детского праздника, приезжая в парк на автомобилях, бросали их на газонах вдоль улицы Терешковой. 

Представитель Национального реестра рекордов Украины Екатерина Чегеринская прокомментировала случившееся. По ее словам, заявку на регистрацию рекордов подавал производитель настольных игр “Стратег2.

Несмотря на скандал, оба рекорда — “Самая длинная дорожка из игрушек“ и “Самое большое количество розданных игр“ — были зафиксированы.

Как сообщалось 20 декабря, в Одессе на Думской площади в среду, 19 декабря, возле местного горсовета произошла давка за бесплатными детскими новогодними подарками.

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Комментариев (8)
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ПродувКротов    02.06.2019, 13:34
Оценка:  0
ПродувКротов
Наверное туристы из на россии понаехали. В Одессе часто такие мероприятия проходили , и все было нормально. А может это фанаты клоуна ЗЕ так и не дождавшись желанного потока халявы в конец озверели ?
ira0957    02.06.2019, 13:31
Оценка:  -1
ira0957
узнаю европейцев

краинацеевропа
ПродувКротов    02.06.2019, 13:35
Оценка:  0
ПродувКротов
Вам блины с лопаты в конец рот порвали. Надобно зашить
sugar77    02.06.2019, 13:06
Оценка:  -1
sugar77
а чего кастрюли не коментируют?
Миротворение    02.06.2019, 13:00
Оценка:  -1
Миротворение
"Вместо детдомов будут созданы все условия, чтобы дети из социально необеспеченных семей могли полноценно расти со своими родными родителями, говорится в сообщении" Супрунка тысячи детей выбросит на улицы,лишит школы..Вот тогда будет твориться...
Миротворение    02.06.2019, 12:58
Оценка:  -2
Миротворение
А то всё-Раша,Раша))
Vesna_Krasna2    02.06.2019, 12:57
Оценка:  -1
Vesna_Krasna2
Это не только от жадности , это еще и от бедности, довели народ(( а все детские игрушки стоят дорого.
alex_br    02.06.2019, 12:56
Оценка:  +3
alex_br
Какое позорище...
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