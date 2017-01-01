На Закарпатье остаются подтопленными 19 жилых домов

Во Львовской области остаются подтопленными два жилых дома, 10 дворов и 48 приусадебных участков.

В Ивано-Франковской и Львовской областях из-за интенсивных осадков остаются подтопленными 19 жилых домов, 51 двор и почти 120 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 2 июня.

Так, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 17 жилых домов, 41 домохозяйств и 71 приусадебный участок в 12 населенных пунктах на территории трех районов – Калушского, Коломыйского и Толмацкого.

Во Львовской области остаются подтопленными два жилых дома, 10 дворов и 48 приусадебных участков.

"Осадки прекратились. Уровень воды в реках постепенно спадает", – сказано в сообщении.

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet