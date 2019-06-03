Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский уволил замглавы СБУ

Комментариев: 6
Президент принял отставку Виктора Кононенко.
Кононенко уволили
Кононенко уволили
скриншот из видео

Читай также: Матиос заявил, что не намерен уходить в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя главы СБУ Виктора Кононенко. Об этом сообщили на сайте Администрации президента.

В указе президента говорится: "уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины".

К слову, Виктор Кононенко по собственному желанию подал заявление об отставке 31 мая. Президент принял отставку, о чем свидетельствует президентский указ об увольнении.

Читай также: Заместитель главы СБУ Кононенко подал в отставку

Напомним, Зеленский уволил из СБУ генерал-майора Остафийчука. Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Поделись:
Теги: Кононенко, указ, президент, СБУ, увольнение, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    03.06.2019, 12:23
Оценка:  +1
Woodbrother
Ну и кто из квартальных клоунов займет эту должность ? Глава СБУ - клоун , приносивший зеле полотенца и халаты на сцене. Зам главой будет клоун , об которого зеля ноги вытирал на репитициях КаМанда проФФесианалов
trgvm1    03.06.2019, 12:06
Оценка:  -2
trgvm1
ВОВА МОЛОДЕЦЬ ДАВАЙ ЖМИ МІ ЗА ТЕБЯ
Woodbrother    03.06.2019, 12:24
Оценка:  +1
Woodbrother
Никто не сомневается, что вся россия за зелю. Вы там на москве никак дождаться не можете нового ослабления нашей страны .
farfalle    03.06.2019, 12:04
Оценка:  -2
farfalle
Следующий - Грицак. На выход. Потом - в суд
nfhvyt    03.06.2019, 12:03
Оценка:  +1
nfhvyt
Так держать!
ШВЕЙК    03.06.2019, 11:36
Оценка:  -4
ШВЕЙК
Наркоша зачищає спецслужби. Вони занадто багато про нього знають.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь