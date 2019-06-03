Зеленский уволил замглавы СБУ

Президент принял отставку Виктора Кононенко.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя главы СБУ Виктора Кононенко. Об этом сообщили на сайте Администрации президента.

В указе президента говорится: "уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины".

К слову, Виктор Кононенко по собственному желанию подал заявление об отставке 31 мая. Президент принял отставку, о чем свидетельствует президентский указ об увольнении.

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Напомним, Зеленский уволил из СБУ генерал-майора Остафийчука. Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.