Парубий рассказал о законопроектах, которые Рада примет в течение этой недели

Одним из законопроектов, которые будут рассматривать - закон об усилении ответственности за неиспользование ремней безопасности.

Парубий рассказал, какие законопроекты могут принять уже на этой неделе facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, какие законопроекты может поддержать парламент уже на этой неделе, передает УНН.

Парубий указал, что начнется пленарная неделя завершающим этапом рассмотрения закона о сельскохозяйственной кооперации.

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Я надеюсь, что мы сможем принять по нему положительное решение, - говорит спикер парламента.

Также Парубий отметил, что в повестку дня включили законопроект об “усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан“ и законопроект “по усилению ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами“.

Во вторник, 4 июня, парламент будет рассматривать законопроект о ВСК, а в четверг, 6 июня, закон об усилении европейского сотрудничества и изменения в избирательный кодекс.

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Ранее сообщалось, что Зеленский расширил структуру АП своими помощниками. Зеленский ввел в структуру Администрации президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.