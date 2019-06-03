Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Парубий рассказал о законопроектах, которые Рада примет в течение этой недели

Комментариев: 3
Одним из законопроектов, которые будут рассматривать - закон об усилении ответственности за неиспользование ремней безопасности.
Парубий рассказал, какие законопроекты могут принять уже на этой неделе
Парубий рассказал, какие законопроекты могут принять уже на этой неделе
facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, какие законопроекты может поддержать парламент уже на этой неделе, передает УНН.

Парубий указал, что начнется пленарная неделя завершающим этапом рассмотрения закона о сельскохозяйственной кооперации. 

Читай также: Скандальный харьковский мэр призвал “покаяться перед РФ”

Я надеюсь, что мы сможем принять по нему положительное решение, - говорит спикер парламента.

Также Парубий отметил, что в повестку дня включили законопроект об “усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан“ и законопроект “по усилению ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами“.

Во вторник, 4 июня, парламент будет рассматривать законопроект о ВСК, а в четверг, 6 июня, закон об усилении европейского сотрудничества и изменения в избирательный кодекс.

Читай также: Рейтинг партии Гройсмана вырос втрое после того, как премьер заявил о намерениях баллотироваться в парламент

Ранее сообщалось, что Зеленский расширил структуру АП своими помощниками. Зеленский ввел в структуру Администрации президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента. 

Поделись:
Теги: Парубий, парламент, Верховная Рада, законопроект, ответственность, заседание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    03.06.2019, 12:39
Оценка:  +1
SEMPENTY
Я очень надеюсь что этот нацист, повесится или сдохнет в тюрьме.
Ruspidor    03.06.2019, 12:34
Оценка:  +3
Ruspidor
Дебил кортавый, кто ж их будет подписывать-то? А главное, кто их будет голосовать, если у вас без кнопкодавства никак, а Зе уже сказал, что такие законы подписывать не будет!
Ліsа    03.06.2019, 12:33
Оценка:  +4
Ліsа
тому що на більше воно не здатне...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь