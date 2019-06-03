В Одесской области девочка погибла от удара током

Ранее родители погибшего ребенка уже попадали в поле зрения правоохранителей.

В одном из сел Кодымского района Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

Как установила следственно-оперативная группа, в семье есть еще двое детей 10-ти и 15-ти лет, а родители ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за семейных ссор.

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"По предварительным данным, пока мать возилась по хозяйству, а отец повел коня на пастбище, девочка играла в подсобном помещении. Там она взялась за неисправный электрический провод от электроплитки и в результате замыкания погибла на месте", - прокомментировали в полиции.

По факту смерти девочки начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Продолжается следствие.

Как сообщалось 31 мая, в Харькове парень выжил после удара электричеством в 30 тысяч вольт.