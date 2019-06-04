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В АП отрицают встречу Зеленского и Трампа

Комментариев: 1
Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, заявили в пресс-службе АП.
АП назвала фейком информацию о сроках встречи Зеленского с Трампом
АП назвала фейком информацию о сроках встречи Зеленского с Трампом
president.gov.ua

В Администрации президента не подтвердили информацию о том, что состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа. 

Об этом сообщает пресс-служба АП.

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В АП указывают, что Борис Тизенгаузен, который представлялся внештатным советником президента и называл сроки встречи Зеленского с Трампом, не является членом их команды. Именно поэтому вся информация, которую предоставил Тизенгаузен является фейком.

Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой, - говорится в сообщении.

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Напомним, СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Вашингтон. 

Ранее сообщалось, что в Администрации президента хотят сделать максимальную реформацию, ведь само здание давит атмосферой изолированности.

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Теги: встреча, Дональд Трамп, советник президента, Владимир Зеленский, фейк
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Комментариев (1)
Ruspidor    04.06.2019, 12:24
Оценка:  +1
Ruspidor
Безмозглый бигмировский редактор! Отрицают не встречу с Трампом, а озвученную дату!
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