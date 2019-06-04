В АП отрицают встречу Зеленского и Трампа
В Администрации президента не подтвердили информацию о том, что состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
Об этом сообщает пресс-служба АП.
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В АП указывают, что Борис Тизенгаузен, который представлялся внештатным советником президента и называл сроки встречи Зеленского с Трампом, не является членом их команды. Именно поэтому вся информация, которую предоставил Тизенгаузен является фейком.
Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой, - говорится в сообщении.
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Напомним, СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
Ранее сообщалось, что в Администрации президента хотят сделать максимальную реформацию, ведь само здание давит атмосферой изолированности.