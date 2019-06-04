Работа нон-стоп: в АП рассказали о графике Зеленского

Президент приезжает раньше всех, потому что заходит еще и в спортзал. В первые дни работать приходилось до 1-2 ночи.

Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов рассказал о графике Владимира Зеленского, передает “Украинская правда“.

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Трофимов говорит, что в 8:30 все уже находятся на работе, ведь в 9:00 уже нужно полноценно работать. Известно, что президент приезжает раньше, потому что заходит еще и в спортзал.

У него намного жестче график, чем у нас всех. Первые два дня мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем примерно в 22:00, - указывает первый заместитель главы АП.

Кроме того, каждый день Зеленский проводит совещания со своими подчиненными. Например, на второй день после назначения в АП было аппаратное совещание, на котором присутствовали все заместители и руководители департаментов.

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Более того, глава государства проводит и неформальные совещания с участием первого помощника, главы АП и всех замов. На таких встречах они обсуждают все возможные вопросы, а “их просто миллион“. Обсуждают и роспуск Верховной Рады, закупки ЦИК и т.д.

Трофимов отметил, что в команде все докладывают о своей зоне ответственности, однако все решения Зеленский принимает самостоятельно.

Я бы сейчас не говорил о каком-то жестоком устоявшимся графиком, ведь мы только запускаем процесс, - подчеркнул Трофимов.

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Отвечая на вопрос, комфортно ли Владимиру Зеленскому на новой должности, заместитель главы АП говорит, что президент - очень ответственный человек и ему очень важно доверие людей.

Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задания, - добавил Трофимов.

Недавно президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о наказании за незаконное обогащение.