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Кернес сделал новое заявление касательно памятника Жукову

Комментариев: 15
Скандальный харьковский мэр отреагировал на позицию Зеленского.
Кернес обещает восстановить памятник Жукову
Кернес обещает восстановить памятник Жукову
facebook.com/gennadykernes

Мэр Харькова Геннадий Кернес отреагировал на позицию президента Зеленского касательно сноса памятника Жукову. Кернес пообещал, что памятник восстановят, а также переименуют в честь Жукова проспект в городе, передает city.kharkov.ua.

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Кернеса вдохновило то, что официальная позиция президента совпадает с его точкой зрения. Он вспомнил слова пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая озвучила, что персона Жукова не попадает под действие закона о декоммунизации. Соответственно, снос памятника является незаконным.

И раз я как Харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю:

  1. Бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время.
  2. Вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения. При этом станция метро, носившая ранее имя маршала Жукова, останется с нынешним названием “Дворец спорта”,

- написал Кернес.

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Напомним, Кернес на канале РФ назвал националистов “подонками”. Скандальный харьковский мэр эмоционально отреагировал на “акт вандализма” касательно памятника Жукову.

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Теги: Кернес, Жуков, памятник, Мендель, Зеленский
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Комментариев (17)
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Духовный_скреп    04.06.2019, 18:20
Оценка:  +2
Духовный_скреп
У Кирнэса,наверное,дедушка не был пушечным мясом.Одно дело Родину защищать,а другое-за Берлин миллион положить,чтобы союзники раньше не заняли.Х#ли,бабы ещё нарожают.
farfalle    04.06.2019, 18:36
Оценка:  -1
farfalle
Про баб твоя цитата не канает, малыш. Тужься лучше
Letohradek    04.06.2019, 18:10
Оценка:  0
Letohradek
Чота мне кажется, что стрельнут Гепу, и в этот раз в лобешник ...
СтальнаяКрыса    04.06.2019, 18:40
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
И поставят ему памятник вниз головой стоящий.
Мыкола    04.06.2019, 18:10
Оценка:  -1
Мыкола
Молодец Кернес ! А то дай волю галицаям,так они своих героев, что воевали на стороне Гитлера, по всей Украине растыкают .А памятники настоящих героев, защитивших страну от фашизма, уничтожат !
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 18:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
ХОЛОДЕЦ!
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 17:39
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Судя по тому, как Израиль доит Германию и с каким рвением украинские евреи пекутся о символах той победы, я не удивлюсь, если мы скоро будет праздновать победу Израиля во второй мировой.
Григорич    04.06.2019, 17:47
Оценка:  +2
Григорич
А как Израиль доит германию ? шота первый раз слышу ..на немцах где сядешь там и слезешь...даже если ты и еврей
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 17:55
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Требует компенсаций за так называемый холокост, которого не было. И это деньги не малые.
farfalle    04.06.2019, 18:37
Оценка:  +1
farfalle
За отрицание холокоста подсказать, в каких странах уголовное наказание, дауненок?
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 18:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Нельзя отрицать то, чего нет.
doc1    04.06.2019, 17:33
Оценка:  +1
doc1
Тварь жи довская воду каламутит что бы запудрить мозги харьковским ватникам на то что в городе бердак!
T-REX2    04.06.2019, 17:51
Оценка:  0
T-REX2
Воду каламутят те ,кто в декоммунизацию играет,нахрен никому ненужную.
СтальнаяКрыса    04.06.2019, 18:38
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Ты никому нахрен не нужен
Ruspidor    04.06.2019, 17:27
Оценка:  -10
Ruspidor
Да поxyй!
tetyalissa    04.06.2019, 17:40
Оценка:  +1
tetyalissa
\\\\\\\ Ну ты и П_И_Д_А_Р !!! \\\\\\\\\\\\
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 17:56
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Как важно пи....в таких нам отличать от честных геев."
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