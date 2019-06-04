Кернес сделал новое заявление касательно памятника Жукову

Скандальный харьковский мэр отреагировал на позицию Зеленского.

Мэр Харькова Геннадий Кернес отреагировал на позицию президента Зеленского касательно сноса памятника Жукову. Кернес пообещал, что памятник восстановят, а также переименуют в честь Жукова проспект в городе, передает city.kharkov.ua.

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Кернеса вдохновило то, что официальная позиция президента совпадает с его точкой зрения. Он вспомнил слова пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая озвучила, что персона Жукова не попадает под действие закона о декоммунизации. Соответственно, снос памятника является незаконным.

И раз я как Харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю: Бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время. Вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения. При этом станция метро, носившая ранее имя маршала Жукова, останется с нынешним названием “Дворец спорта”, - написал Кернес.

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Напомним, Кернес на канале РФ назвал националистов “подонками”. Скандальный харьковский мэр эмоционально отреагировал на “акт вандализма” касательно памятника Жукову.