Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Новый лучше старого”: Зеленский в Брюсселе сравнил себя с Порошенко

Комментариев: 1
Президент сделал ловкое уточнение.
Зеленский и Юнкер
Зеленский и Юнкер
EPA/UPG

Читай также: "Очень много тем": В Еврокомиссии раскрыли ожидания от визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер вместе появились перед западными журналистами. Во время короткого появления произошел интересный диалог, передает Страна.

Журналисты спросили Юнкера, не скучает ли он за предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

У меня есть новый друг (Зеленский, - ред), - ответил на этот вопрос Юнкер.

Я лучше. Новый лучше старого, - вмешался в этот разговор Владимир Зеленский.

Читай также: Зеленский не планирует общаться со СМИ в Брюсселе - Йозвяк

После это украинский президент совместно с президентом Европейской комиссии отправились в зал для встречи.

Напомним, Зеленский прибыл в Брюссель: появилась программа его визита. Зеленскому предстоит провести множество встреч в течение двух дней в Брюсселе.

Поделись:
Теги: Юнкер, Зеленский, шутка, Порошенко, Брюссель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    04.06.2019, 18:11
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Хвали меня моя губонька! (Зеленский)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь