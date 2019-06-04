“Новый лучше старого”: Зеленский в Брюсселе сравнил себя с Порошенко
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер вместе появились перед западными журналистами. Во время короткого появления произошел интересный диалог, передает Страна.
Журналисты спросили Юнкера, не скучает ли он за предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.
У меня есть новый друг (Зеленский, - ред), - ответил на этот вопрос Юнкер.
Я лучше. Новый лучше старого, - вмешался в этот разговор Владимир Зеленский.
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После это украинский президент совместно с президентом Европейской комиссии отправились в зал для встречи.
Напомним, Зеленский прибыл в Брюссель: появилась программа его визита. Зеленскому предстоит провести множество встреч в течение двух дней в Брюсселе.