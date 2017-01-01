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Украинский Хатико: На Волыни собака неделю ждет хозяина на остановке

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Пес ждет хозяина на остановке на трассе Луцк-Ковель.
Волынский Хатико уже неделю ждет хозяина
Волынский Хатико уже неделю ждет хозяина
Скриношот видео

На Волыни пес неделю ждет хозяина. Зоозащитники предполагают, что хозяин бросил его, однако пес верит, что что за ним вернутся.

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Собака все время находится у остановки и смотрит на дорогу. Первые дни пес отказывался от еды.

Зоозащитники попробовали забрать собаку с дороги, но безуспешно – пес рычал. Недавно к нему присоединилась еще одна собака – теперь они всегда вдвоем.

Зоозащитники обещают, если хозяева собак не найдутся, то они найдут новых

Ранее сообщалось о том, что под Одессой собаки депутата чуть не загрызли школьника.  В Лиманском районе Одесской области два агрессивных алабая напали на ученика третьего класса.

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Теги: Хатико, Украина, Волынь, луцк ковель
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