Украинский Хатико: На Волыни собака неделю ждет хозяина на остановке

Пес ждет хозяина на остановке на трассе Луцк-Ковель.

На Волыни пес неделю ждет хозяина. Зоозащитники предполагают, что хозяин бросил его, однако пес верит, что что за ним вернутся.

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Собака все время находится у остановки и смотрит на дорогу. Первые дни пес отказывался от еды.

Зоозащитники попробовали забрать собаку с дороги, но безуспешно – пес рычал. Недавно к нему присоединилась еще одна собака – теперь они всегда вдвоем.

Зоозащитники обещают, если хозяева собак не найдутся, то они найдут новых

Ранее сообщалось о том, что под Одессой собаки депутата чуть не загрызли школьника. В Лиманском районе Одесской области два агрессивных алабая напали на ученика третьего класса.