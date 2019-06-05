Порошенко раскритиковал результаты переговоров в Минске

Пятый президент заявил, что возможным снятием экономической блокады с "ЛДНР" Украина демонстрирует готовность стать на колени.

Экс-президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предложением украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) о снятии блокады с "ЛДНР". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко напомнил, что 15 марта 2017 года решением СНБО были приостановлены экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями как реакция на произвольный захват (экспроприация или введения внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

"Что же изменилось с того времени? Со стороны оккупанта - ничегошеньки. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - добавил он.

Порошенко отметил, что Украина никогда не возражала против возобновления экономических связей, но в четком соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установления устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским собственникам.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины! Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?", - написал Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что нельзя позволить России реализовать свой сценарий урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, сегодня в Минске анонсировали снятие блокады с "ЛДНР". С соответствующим предложением выступил представитель Украины Леонид Кучма.

Также стороны переговоров договорились подготовить новое соглашение о перемирии на Донбассе.

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