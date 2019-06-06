Зеленский уволил еще одного заместителя главы СБУ

Генерал-полковник Маликов отправился в запас СБУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-полковника Службы безопасности Украины генерал-полковника Виталия Маликова, который занимал должность первого заместителя главы ведомства. Об этом сообщили на сайте АП, опубликовав соответствующий указ.

Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды, - написано в президентском указе.

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К слову, Виталий Маликов с 1991 по 2005 год занимал различные должности в органах МВД. С 2014 по 2019 год служил в СБУ. Указом Петра Порошенко его было назначено на должность первого заместителя главы ведомства.

Напомним, Зеленский уволил замглавы СБУ. Президент принял отставку Виктора Кононенко.