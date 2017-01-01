В Харькове 18-летний парень выбросился из окна

К счастью, парень выжил.

Сообщение о происшествии в полицию поступило в 4:00 от врача скорой помощи. По предварительной информации, это была попытка суицида, сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

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По предварительной информации парень проводил время в компании друзей в своей квартире на четвертом этаже. В какое-то время он вошел в соседнюю комнату и выбросился из окна.

Свидетели рассказывают, что видимых причин для такого поступка у парня не было. Он был спокоен, вел себя довольно естественно.

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На данный момент потерпевший находится под наблюдением медиков в отделении реанимации. У него диагностировали множественные ушибы и переломы костей. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Полицейские открыли уголовное дело по факту покушения на совершение самоубийства. Продолжается следствие.

Напомним, в Харькове мужчина заставил приятеля выпрыгнуть из окна 4-го этажа. Сейчас 31-летний пострадавший парализован и нуждается в постоянном уходе.