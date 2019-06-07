Известно, что 10-14 июня нардепы планируют работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Верховная Рада соберется на заседание не раньше 18 июня informator.ua

Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится только 18 июня, сообщает УНН.

Известно, что 10-14 июня нардепы планируют работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

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Спикер парламента Андрей Парубий говорит, что сегодня, 7 июня, начинается Х сессия Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша “Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе“.

Поэтому вместе с коллегами Парубий будет работать с делегациями Литвы и Польши над вопросами безопасности, экономического сотрудничества и развития демократии.

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Ранее в Раде рассказали, когда примут предложенные Зеленским законы. Верховная Рада сможет рассмотреть законы, предложенные президентом Владимиром Зеленским, после того, как будет принят избирательный кодекс. Она выразила надежду, что законы будут вынесены на голосование в Раду еще в июле. По ее словам, парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы от президента.