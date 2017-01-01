Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина обеспокоена ситуацией в Молдове

Комментариев: 0
Киев призвал молдавские политические силы к диалогу, а СНБО провел совещание в связи с ситуацией в соседней республике.
МИД Украины готов содействовать решению проблем в Молдове
МИД Украины готов содействовать решению проблем в Молдове
Корреспондент.net

В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове и призывают решать политические споры в рамках политического диалога. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном в воскресенье, 9 июня.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове и готова, в случае необходимости, оказать содействие в решении существующих проблем.

Указано, что Молдова остается для Украины важным партнером и соседом.

Также стало известно, что вечером 9 июня Совет национальной безопасности и обороны провел совещание в связи с ситуацией в соседней республике. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в Facebook.

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - отметил он.

Напомним, накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать.

Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство. 

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней.

В итоге Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона, а премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, МИД Украины, СНБО, Молдова, политический кризис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь