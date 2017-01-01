Украина обеспокоена ситуацией в Молдове

Киев призвал молдавские политические силы к диалогу, а СНБО провел совещание в связи с ситуацией в соседней республике.

В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове и призывают решать политические споры в рамках политического диалога. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном в воскресенье, 9 июня.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове и готова, в случае необходимости, оказать содействие в решении существующих проблем.

Указано, что Молдова остается для Украины важным партнером и соседом.

Также стало известно, что вечером 9 июня Совет национальной безопасности и обороны провел совещание в связи с ситуацией в соседней республике. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в Facebook.

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - отметил он.

Напомним, накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать.

Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней.

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