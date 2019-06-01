СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове

Украина предложила Кишиневу свою роль посредника для разрешения политического спора.

В воскресенье вечером молдавский вопрос обсуждали в СНБО trm.md

Читай также: В Молдове в феврале прошли парламентские выборы

После того, как в Кишиневе неизвестные лица заблокировали здания ряда государственных учреждений, Украина официально отреагировала на политический кризис в Молдове, сделав оговорку по поводу сценария федерализации.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая располагает официальным заявлением МИД.

Киев, так же как прежде многие западные столицы, призвал представителей молдавских властей "избегать силового противостояния".

Кроме того, Украина предложила Кишиневу свою роль посредника для разрешения спора между Демпартией, которая удерживает контроль над правительственными учреждениями, и новоизбранным правительством во главе с Майей Санду. "Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем", - говорится в заявлении.

Отдельно МИД выразил обеспокоенность из-за опасности продвижения "сценария федерализации", который будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон.

Читай также: Зеленский встретится с Додоном, которого считают пророссийским политиком

"Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - заявил МИД, попутно напомнив, что Украину и Молдову "объединяет общее европейское будущее".

Одновременно стало известно, что в воскресенье вечером молдавский вопрос обсуждали в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

"Провел расширенное совещание в СНБО относительно развития событий в Молдове и потенциального влияния на ситуацию в регионе. Мониторим ситуацию", - отметил секретарь Совбеза Александр Данилюк.

Напомним,Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона, который отказался исполнить решение о роспуске парламента и назначил и. о. главы государства премьера Павла Филипа.

Как исполняющий обязанности президента, Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

При этом ЕС и США поддержали новое правительство Молдовы, а МИД Украины призвал не допустить российского сценария федерализации страны.