В Одесской области женщина утопилась на глазах у 11-летнего сына

Ее тело пробыло в воде около 10 часов и все это время мальчик находился на берегу.

В Килийском районе Одесской области утопилась в реке Дунай на глазах у своего 11-летнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Одесской области.

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Инцидент произошел в селе Лески. Спасатели достали из реки тело женщины 1981 года рождения. Умершая находилась в двух метрах от берега.

Предварительно, женщина совершила самоубийство. Ее тело пробыло в воде около 10 часов.

Для спасения задействовали 1 единицу пожарной техники и 4 человека личного состава.

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По неподтвержденной информации, в момент суицида рядом был 11-летний сын умершей, который страдает аутизмом. До момента приезда спасателей, мальчик все время находился на берегу.

Точные причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 14-летний подросток утонул после последнего звонка. Известно что подростки отмечали окончание школы возле озера и употребляли алкоголь. Ученик 9-го класса отошел от компании прогуляться в лес и больше не вернулся. Почти сутки парня разыскивали.