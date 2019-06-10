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В Одесской области пройдут учения ВСУ: доступ к некоторым территориям будет запрещен

Комментариев: 1
Всех жителей предупредили, что обломки ракет и беспилотных самолетов могут быть взрывоопасными.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

В Одесской области Вооруженные Силы Украины будут проводить испытания ракет с 12 по 14 июня.

Об этом информирует пресс-служба Татарбунарской районной государственной администрации.

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Так, с 12 по 14 июня 2019 года ограничат доступ к мысам “Калфа“, “Ледники“ и у 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка.

На данной территории в этот период запрещается находится.

В Татарбунарской райгосадминистрации предупреждают, что в случае обнаружения обломков ракет и беспилотных самолетов срочно нужно сообщить командованию полигона, которые ограничат доступ людей к указанным предметам.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области были проведены очередные испытания ракет Ольха М и Ольха Р.  После успешных испытаний данные ракеты поставят на вооружение украинских военных.

Также стало известно, что на Житомирском бронетанковом заводе приостановлена ​​работа цеха по производству корпусов БТР-4. Причина – отказ Минобороны принять на вооружение БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО. Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов.

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Теги: ВСУ, учения, ракеты, испытания, Одесская область, запрет
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Комментариев (3)
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Джо-кер    10.06.2019, 11:24
Оценка:  0
Джо-кер
Спешат пройти гос. испытания. Есть опасения, что гос. оборон. заказ в следующем году ЗЕмиротворец сократит((((((((.
LifeStriker    10.06.2019, 11:17
Оценка:  0
LifeStriker
А почему на фото спейс шатл? Или у меня глюки?)
Woodbrother    10.06.2019, 11:22
Оценка:  +1
Woodbrother
БМ часто ставит случайные фотки.
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