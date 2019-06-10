Под ГПУ митинг: активисты требуют осудить заказчиков убийства Гандзюк

Активисты скандировали: "Юра, выходи!", а также "А Юра выйдет?" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Возле Генеральной прокуратуры сегодня, 10 июня, собрались около сотни активистов с требованием объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк, сообщает Украинская правда.

Активисты в руках держат плакаты с именами вероятных заказчиков убийства.

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На плакатах указано имя Андрея Гордеева (председатель Херсонской ОГА - прим. ред.) и Евгения Рищука (заместитель председателя Херсонской ОГА - прим. ред.).

На футболках активистов написано: “Кто стоит за убийством Гандзюк?“, а на асфальте под ГПУ написали - “Требуем приговоров заказчикам!“.

Юрист Маси Найем указал, что ГПУ уже завершила расследовать убийство Гандзюк и на основе доказательств, полученных от исполнителей убийства, объявила подозрения заказчикам.

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Под ГПУ находятся и полицейские, которые охраняют порядок.

Активисты кричали: “Юра, выходи!“, “А Юра выйдет?“ и “Кто заказал Катю Гандзюк?“. Пока что к протестующим никто не вышел из прокуроров.

Ранее сообщалось, что Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.