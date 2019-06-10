У Зеленского рассматривают вариант переезда в Украинский дом
Администрация президента Украины Владимира Зеленского рассматривает вариант переезда в Украинский дом.
Об этом сообщает Lb.ua.
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Известно, что в Украинский дом пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали фотографировать что-то из окна.
По предварительной информации, для АП могут выделить этажи фондов Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля “Киевские солисты“.
Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что Администрацию перенесут подальше от центра и Украинский дом под заданные критерии не подходит. В то же время она говорит, что такой вариант рассматривали.
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Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд просит АП не переезжать в Украинский дом, потому что там должен появится музей современного искусства.
Ранее сообщалось, что известный ювелир Юрий Кочут отказался идти на выборы с Зеленским. Из нескольких тысяч претендентов со всей Украины кандидатура Юрия вошла в десятку лучших. Однако позже Юрий решил остаться вне политики.
Цирк на дроті, шанове панство....продовжується...якийсь жахливий сон, де владу в Україні отримав якийсь недолугий скоморох.