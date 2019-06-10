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У Зеленского рассматривают вариант переезда в Украинский дом

Комментариев: 4
Для АП могут выделить этажи фондов Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля “Киевские солисты“.
У Зеленского рассматривают вариант переезда в Украинский дом
У Зеленского рассматривают вариант переезда в Украинский дом
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Администрация президента Украины Владимира Зеленского рассматривает вариант переезда в Украинский дом.

Об этом сообщает Lb.ua.

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Известно, что в Украинский дом пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали фотографировать что-то из окна.

По предварительной информации, для АП могут выделить этажи фондов Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля “Киевские солисты“.

Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что Администрацию перенесут подальше от центра и Украинский дом под заданные критерии не подходит. В то же время она говорит, что такой вариант рассматривали.

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Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд просит АП не переезжать в Украинский дом, потому что там должен появится музей современного искусства. 

Ранее сообщалось, что известный ювелир Юрий Кочут отказался идти на выборы с Зеленским. Из нескольких тысяч претендентов со всей Украины кандидатура Юрия вошла в десятку лучших. Однако позже Юрий решил остаться вне политики.

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Теги: президент, Администрация Президента, Зеленский, переезд, Украинский Дом
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Комментариев (4)
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Woodbrother    10.06.2019, 17:24
Оценка:  0
Woodbrother
Зашуганный клоун ЗЕ уже не знает, где ему спрятаться. И это только начало его президентской клоунады.
Джо-кер    10.06.2019, 16:37
Оценка:  +4
Джо-кер
репетиционную базу ансамбля “Киевские солисты“. я Пацсталом))))).

Цирк на дроті, шанове панство....продовжується...якийсь жахливий сон, де владу в Україні отримав якийсь недолугий скоморох.
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 16:37
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Переездент!
ВАТА_FUCK    10.06.2019, 17:14
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
В Петровцы!
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