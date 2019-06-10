Для АП могут выделить этажи фондов Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля “Киевские солисты“.

У Зеленского рассматривают вариант переезда в Украинский дом facebook.com/ze2019official facebook.com/ulanasuprun

Администрация президента Украины Владимира Зеленского рассматривает вариант переезда в Украинский дом.

Об этом сообщает Lb.ua.

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Известно, что в Украинский дом пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали фотографировать что-то из окна.

По предварительной информации, для АП могут выделить этажи фондов Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля “Киевские солисты“.

Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что Администрацию перенесут подальше от центра и Украинский дом под заданные критерии не подходит. В то же время она говорит, что такой вариант рассматривали.

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Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд просит АП не переезжать в Украинский дом, потому что там должен появится музей современного искусства.

Ранее сообщалось, что известный ювелир Юрий Кочут отказался идти на выборы с Зеленским. Из нескольких тысяч претендентов со всей Украины кандидатура Юрия вошла в десятку лучших. Однако позже Юрий решил остаться вне политики.