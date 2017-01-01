Известный ювелир отказался идти на выборы с Зеленским

Когут объяснил, что принял решение остаться вне политики.

Из списков Слуги народа не успели исключить известного ювелира УНИАН

Читай также: Кошевой рассекретил отношения между Зеленским и Коломойским

Юрий Кочут, известный в Ужгороде и за его пределами ювелир, решил остаться вне политики. Об этом сообщил региональный координатор Слуги Народа Игорь Кривошеев, пишет Depo.

“О выдвижении Юрия Кочута, как кандидата от партии “Слуга народа“. Юрий действительно получил предложение баллотироваться, он его рассматривал и мы вели диалог“, - отметил Кривошеев.

Читай также: В “Слуге народа“ обнаружили лоббиста и требуют его убрать

Из нескольких тысяч претендентов со всей Украины кандидатура Юрия вошла в десятку лучших, признал он.

“На момент формирования презентации кандидатов мы получили сообщение от Юрия о решении остаться вне политики и по техническим причинам не успели исключить из сценария съезда его фамилию“, - заявил Кривошеев.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко представила кандидатов в депутаты от “Батькившины“.