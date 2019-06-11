В Одессе произошел масштабный пожар в психбольнице: есть жертвы
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Корпус психиатрической больницы, в которой случился пожар, находится на улице Воробьева. На место происшествия прибыло много пожарных машин.
В 23:26 пожар был ликвидирован. Из горевшего корпуса спасатели эвакуировали около 60 человек.
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Известно, что загорелся корпус,в котором лечились ветераны Второй мировой войны и Афганистана. По словам очевидцев, были слышны крики людей.
Также стали известны имена погибших пациентов и медсестры:
- Пастернак Мария Григорьевна, 1934 года рождения;
- Клапчук Семен Порфирьевич, 1934 года рождения;
- Поровкова Лидия Петровна 1934 года рождения;
- Тодорова Галина Степановна 1937 года рождения;
- Лазарев Михаил Кузьмич 1928 года рождения;
- Никитина Юлия Александровна 1964 года рождения.
“Вероятной причиной пожара специалисты считают занесение постороннего источника зажигания извне, то есть он не связан с неисправностью оборудования“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что специальная комиссия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой ранее произошел бунт осужденных.