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В Одессе произошел масштабный пожар в психбольнице: есть жертвы

Комментариев: 1
Известно, что загорелся корпус,в котором лечились ветераны Второй мировой войны и Афганистана.
В психиатрической больнице Одессы случился пожар
В психиатрической больнице Одессы случился пожар
dumskaya.net
В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в результате которого погибли четыре человека, трое госпитализировано, сообщает местное издание Думская вечером 10 июня.

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Корпус психиатрической больницы, в которой случился пожар, находится на улице Воробьева. На место происшествия прибыло много пожарных машин. 

По предварительной информации, погибли медсестра и три пациента. Еще трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом “отравление продуктами горения“.
 
Позже стало известно, что два человека скончались в больнице.



В 23:26 пожар был ликвидирован. Из горевшего корпуса спасатели эвакуировали около 60 человек.

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Известно, что загорелся корпус,в котором лечились ветераны Второй мировой войны и Афганистана. По словам очевидцев, были слышны крики людей. 

Также стали известны имена погибших пациентов и медсестры:

  • Пастернак Мария Григорьевна, 1934 года рождения;
  • Клапчук Семен Порфирьевич, 1934 года рождения;
  • Поровкова Лидия Петровна 1934 года рождения;
  • Тодорова Галина Степановна 1937 года рождения;
  • Лазарев Михаил Кузьмич 1928 года рождения;
  • Никитина Юлия Александровна 1964 года рождения.

“Вероятной причиной пожара специалисты считают занесение постороннего источника зажигания извне, то есть он не связан с неисправностью оборудования“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой ранее произошел бунт осужденных. 

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Теги: Одесса, видео, фото, пожар, психиатрическая клиника
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Комментариев (1)
COZEL    11.06.2019, 14:09
Оценка:  0
COZEL
ЖАЛКО ЛЮДЕЙ(, Я ДУМАЮ НА ЭТОМ МЕСТЕ БУДЕТ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, ДЛЯ ОДЕССКОЙ ЗАПАДЕНСКОЙ ЭЛИТЫ, ТАМ АУРА КАК РАЗ ДЛЯ НИХ(((
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