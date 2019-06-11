В Одессе произошел масштабный пожар в психбольнице: есть жертвы

Известно, что загорелся корпус,в котором лечились ветераны Второй мировой войны и Афганистана.

В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в результате которого погибли четыре человека, трое госпитализировано, сообщает местное издание Думская вечером 10 июня.

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Корпус психиатрической больницы, в которой случился пожар, находится на улице Воробьева. На место происшествия прибыло много пожарных машин.

По предварительной информации, погибли медсестра и три пациента. Еще трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом “отравление продуктами горения“.

Позже стало известно, что два человека скончались в больнице.







В 23:26 пожар был ликвидирован. Из горевшего корпуса спасатели эвакуировали около 60 человек.

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Известно, что загорелся корпус,в котором лечились ветераны Второй мировой войны и Афганистана. По словам очевидцев, были слышны крики людей.

Также стали известны имена погибших пациентов и медсестры:

Пастернак Мария Григорьевна, 1934 года рождения;

Клапчук Семен Порфирьевич, 1934 года рождения;

Поровкова Лидия Петровна 1934 года рождения;

Тодорова Галина Степановна 1937 года рождения;

Лазарев Михаил Кузьмич 1928 года рождения;

Никитина Юлия Александровна 1964 года рождения.

“Вероятной причиной пожара специалисты считают занесение постороннего источника зажигания извне, то есть он не связан с неисправностью оборудования“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой ранее произошел бунт осужденных.