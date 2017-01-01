Катерину Гандзюк посмертно отметили международной премией

Награда будет передано отцу - Виктору Гандзюку.

Ukrainian ID Awards - присуждается за выдающиеся достижения во имя гуманизации человечества Громадське ТВ

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Погибшую херсонскую активистку и чиновника Екатерину Гандзюк наградили международной наградой Ukrainian ID Awards за "несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство".

Об этом сообщили в рамках второго Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID 10 Июня, сообщили организаторы.

"Екатерина Гандзюк - известная общественная деятельница, которая была убита в прошлом году за принципиальность гражданской позиции, была награждена (посмертно) за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство. Награда будет передано отцу - Виктору Гандзюку", - говорится в сообщении организаторов.

Преми также вручили Фонда семьи Богдана Гаврилишина, известного экономиста и мецената, и Илье Бондаренко - скрипачу, композитору.

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"Ukrainian ID Awards - это награда, которая присуждается за выдающиеся достижения и эффективные практики во имя процветания и гуманизации человечества, и призвана стимулировать ответственное развитие общества", - сообщила президент форума Ukrainian ID Наталья Заболотная.

В прошлом году первыми лауреатами премии Ukrainian ID Awards стали украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов, экс-министр финансов Наталья Яресько и благодетельница Ольга Бондаренко.

Как сообщалось 6 июня, отец Гандзюк назвал суд над убийцами "спектаклем".