Катерину Гандзюк посмертно отметили международной премией
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Погибшую херсонскую активистку и чиновника Екатерину Гандзюк наградили международной наградой Ukrainian ID Awards за "несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство".
Об этом сообщили в рамках второго Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID 10 Июня, сообщили организаторы.
"Екатерина Гандзюк - известная общественная деятельница, которая была убита в прошлом году за принципиальность гражданской позиции, была награждена (посмертно) за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство. Награда будет передано отцу - Виктору Гандзюку", - говорится в сообщении организаторов.
Преми также вручили Фонда семьи Богдана Гаврилишина, известного экономиста и мецената, и Илье Бондаренко - скрипачу, композитору.
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"Ukrainian ID Awards - это награда, которая присуждается за выдающиеся достижения и эффективные практики во имя процветания и гуманизации человечества, и призвана стимулировать ответственное развитие общества", - сообщила президент форума Ukrainian ID Наталья Заболотная.
В прошлом году первыми лауреатами премии Ukrainian ID Awards стали украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов, экс-министр финансов Наталья Яресько и благодетельница Ольга Бондаренко.
Как сообщалось 6 июня, отец Гандзюк назвал суд над убийцами "спектаклем".