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Зеленский уволил 15 губернаторов

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Ранее увольнение этих чиновников ободрил Кабмин.
5 июня Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА
5 июня Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА
president.gov.ua

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

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"Сегодня поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций", - сказал Рябошапка.

По его словам, сейчас уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен исполняющий обязанностей председателя ОГА), Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА .

Напомним, до и после инаугурации Владимира Зеленского ряд украинских губернаторов заявили о своей отставке. Речь в частности идет о главах ОГА Закарпатской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Николаевской, Черниговской и других областей.

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Теги: губернатор, Зеленский, президент, увольнение
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