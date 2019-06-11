В кортеже Зеленского заметили машину-дублера

Сейчас в кортеже Зеленского шесть автомобилей.

Сегодня из здания Конституционного суда Украины президент Владимир Зеленский уехал в сопровождении шести автомобилей. В кортеже заметили так называемую машину-дублера. Об этом сообщает Страна.

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В прошлый раз кортеж Зеленского насчитывал всего пять автомобилей. Сегодня к нему добавилась машина-дублер.

Первым выехал Volkswagen Passat - так называемая “кукушка”, функцией которого является расчищение автопотока. Следующим проехал Volkswagen Transporter с охраной. Далее были замечены два Mercedes-Benz S-Class с абсолютно одинаковыми номерными знаками. В одном авто ехал президент, а второе - дублер. Далее проехал седан Volkswagen и черный бус.

Заметили дублера Страна

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Машина-дублер в кортеже Зеленского замечена впервые. Ранее он ею не пользовался. Дублер нужен в целях безопасности первого лица государства. В кортеже Порошенко тоже была машина-дублер.

Напомним, к кортежу Зеленского добавили автобус с полицией. Сегодня президент приехал на работу в кортеже из шести транспортных средств.

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