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В кортеже Зеленского заметили машину-дублера

Комментариев: 4
Сейчас в кортеже Зеленского шесть автомобилей.
Кортеж президента
Кортеж президента
Страна

Сегодня из здания Конституционного суда Украины президент Владимир Зеленский уехал в сопровождении шести автомобилей. В кортеже заметили так называемую машину-дублера. Об этом сообщает Страна.

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В прошлый раз кортеж Зеленского насчитывал всего пять автомобилей. Сегодня к нему добавилась машина-дублер.

Первым выехал Volkswagen Passat - так называемая “кукушка”, функцией которого является расчищение автопотока. Следующим проехал Volkswagen Transporter с охраной. Далее были замечены два Mercedes-Benz S-Class с абсолютно одинаковыми номерными знаками. В одном авто ехал президент, а второе - дублер. Далее проехал седан Volkswagen и черный бус.

Заметили дублера
Заметили дублера
Страна

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Машина-дублер в кортеже Зеленского замечена впервые. Ранее он ею не пользовался. Дублер нужен в целях безопасности первого лица государства. В кортеже Порошенко тоже была машина-дублер.

Напомним, к кортежу Зеленского добавили автобус с полицией. Сегодня президент приехал на работу в кортеже из шести транспортных средств.

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Теги: кортеж, машина-дублер, Зеленский
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    11.06.2019, 18:36
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Все один двойник? Это постыдно! Такой уважаемый человек, как Владимир, должен иметь 4, а то и 5 двойников! Желательно, чтобы хотя бы один из них мог связно говорить и ездить вместо Владимира на переговоры!
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 18:20
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
У Пороха было пять...
Letohradek    11.06.2019, 18:15
Оценка:  -1
Letohradek
И кому же крысеныш в предвыборную по ушам ездил, что не будет кортежей?
Alexsy    11.06.2019, 18:22
Оценка:  -2
Alexsy
Зеленского вообще не существует!
Это Путин скрещенный с Порошенко!
Святой майдан помогииииии.....
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