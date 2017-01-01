Стало известно, кого Зеленский назначит в наблюдательный совет "Укроборонпрома" - СМИ

Еще после инаугурации Владимира Зеленского велись переговоры с возможным кандидатом на должность - Айварусом Абромавичусом.

Президент Украины Владимир Зеленский может назначить в наблюдательный совет “Укроборонпрома“ бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса.

Об этом информирует издание The Page.

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Известно, что о назначении Абромавичуса могут объявить уже сегодня, 12 июня.

Еще после инаугурации Зеленского, Айварас обсуждал свое возможное назначение и тогда указал, что хотел бы работать на “государственные предприятия и правительство“.

Сообщается, что наблюдательный совет “Укроборонпрома“ является высшим органом управления концерна. В его состав входит пять человек, трое из которых - это люди по квоте президента. Еще двух человек назначает Кабинет министров.

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Члены наблюдательного совета назначаются на 5 лет и работают на общественных началах. В их обязанности входит утверждать стратегию развития, финансовые и инвестиционные планы, контролировать объекты концерна.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Управлений Службы безопасности в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

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