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В Сумах парень выпрыгнул из окна из-за плохих оценок на ВНО

Комментариев: 2
17-летний юноша скончался от полученных травм.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

В Сумах 17-летний парень решил покончить с собой после того, как получил плохие результаты на ВНО.

Об этом сообщает УНИАН.

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Тело погибшего обнаружили сегодня, 13 июня, возле дома по улице Героев Крут. Умершим оказался 17-летний парень. Правоохранители выяснили, что он упал с 5-го этажа. Скончался подросток на месте.

По предварительной информации, юноша получил неудовлетворительные результаты по ВНО. Полиция проверяет эту версии и другие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ. 

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 16-летний сын заместителя мэра Змиева застрелился. Подростка звали Илья и он был 2003 года рождения. Его тело нашел дедушка. Указывается, что подросток только выпустился из школы. Установлено, что он выстрелил из гладкоствольного ружья, которое находилось в собранном состоянии в углу комнаты.  

Как стало известно, подросток покончил с собой из-за неудачной сдачи ВНО по украинскому языку. 

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Теги: суицид, самоубийство, Сумы, ВНО, парень, школьник
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    13.06.2019, 16:48
Оценка:  0
Бувший_східняк
Учиться надо было, а не потом с окон прыгать и стреляться.
dimasvetik    13.06.2019, 16:00
Оценка:  0
dimasvetik
уже похожая новость была
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