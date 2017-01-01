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Саакашвили заявил, что имеет законные основания баллотироваться в Раду

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Экс-президент Грузии указал, что отсутствовал в Украине по уважительной причине.
Саакашвили заявил, что имеет законные основания баллотироваться в Раду
Саакашвили заявил, что имеет законные основания баллотироваться в Раду
facebook.com/SaakashviliMikheil

Михаил Саакашвили  рассказал, что соответствует всем нормам для того, чтобы баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Саакашвили говорит, что по украинскому законодательству, если человек отсутствует в Украине по уважительной причине, то ему можно идти в депутаты.

Экс-президент Грузии указывает, что Владимир Зеленский отменил указ предыдущей власти, чем признал незаконность отсутствия Саакашвили. Таким образом, президент Украины подтвердил, что у Михаила Саакашвили были уважительные причины отсутствия.

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Напомним, лидер партии “Рух нових сил“ Михаил Саакашвили все же будет баллотироваться в народные депутаты. В частности, он представил первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии, которую возглавляет. Первым номером “Руху нових сил“ становится сам Михаил Саакашвили, далее идут экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний.

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Теги: Саакашвили, выборы, страна, закон, Рада
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