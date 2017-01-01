Сакварелидзе и Доний: Саакашвили возглавил список своей партии
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Лидер партии “Рух нових сил“ Михаил Саакашвили все же будет баллотироваться в народные депутаты. Об этом он сам сообщил журналистам в Киеве, передает “Интерфакс-Украина“.
В частности, он представил первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии, которую возглавляет.
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Первым номером “Руху нових сил“ становится сам Михаил Саакашвили, далее идут экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний.
Кроме того, четвертые и пятые места списка партии занимают одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.
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Напомним, ранее Михаил Саакашвили рассказал о своем конфликте с Арсеном Аваковым.
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