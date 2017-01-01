Сутки на Донбассе: Военные уничтожили вражеские грузовик и гаубицу

В течение суток боевики 29 раз обстреляли украинские позиции, были ранены один украинский военный и один боевик.

Боевики за сутки почти три десятка раз обстреляли наши позиции facebook.com/pressjfo.news

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В течение минувших суток боевики на Донбассе 29 раз нарушили режим тишины, один украинский защитник получил ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Враг трижды использовал запрещенную Минскими соглашениями 152 мм артиллерию, минометы калибра 82 мм. Оккупанты также обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ “Восток“ противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под обстрелы попали военные объекты в районе Водяного, Новоселовки Второй, Широкино, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Березового, Талаковки и Богдановки.

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В районе ОТГ “Север“ позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз: в районе населенных пунктов Боровское, Луганское, Золотое-4, Зайцево, Пивденне, Станица Луганская, Крымское.

“Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение и еще один - боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям“, - говорится в сообщении.

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По данным разведки, 13 июня один боевик был ранен. Кроме того, были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30. От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды - вблизи Марьинки и Пивденного.

Напомним, ранее представитель ТГК в Минске от Украины Леонид Кучма обсудил “хлебное перемирие“ с главой ОБСЕ.