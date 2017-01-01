СБУ вычислила получателей "кокаиновой краски": Груз оценили в $20 млн

Всего в 20 тоннах краски оказалось примерно 200 кг кокаина.

Получателей груза краски, к которой был примешан колумбийский кокаин, установили оперативники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Думская.

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Груз этот, напомним, задержали больше месяца назад в морском торговом порту "Южный". Туда прибыл контейнер с почти 20 тоннами краски. Ни визуально, ни при помощи экспресс-анализаторов и собак обнаружить кокаин было невозможно. В дальнейшем его планировали выделить в нарколаборатории.

Однако правоохранители все равно заподозрили неладное и инициировали отбор образцов. Эксперты подтвердили, что в них присутствует кокаин, причем его концентрация довольно высока: в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика.

Всего в краске оказалось примерно 200 кг кокаина, сообщили в пресс-центре СБУ. Ориентировочная стоимость такой партии на черном рынке составляет свыше 20 млн долларов США.

Спецслужба выяснила, что заказчиком товара является одна из одесских коммерческих структур.

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13 июня в рамках уголовного производство открытого по части 3 ст. 305 УК Украины, в офисных помещениях этой фирмы и служебных кабинетах таможни были проведены обыски. Изъята документация, подтверждающая причастность бизнесменов к организации контрабанды кокаина. Впрочем, о подозрении пока никому не объявляли.

Как сообщалось 7 февраля, в Харькове нашли наркотики в банке с салом.