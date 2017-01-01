Сотрудников Миграционной службы разоблачили в масштабной наркоторговле

Среди соратников наркодилеров сотрудник военкомата, а также "свои люди" в одном из СИЗО. Также выяснилось, что наркодилеры причастны и к убийству.

Оперативники внутренней безопасности Нацполиции Украины и детективы главного следственного управления НПУ в ходе раскрытия схемы махинаций по выдаче биометрических паспортов, установили, что отдельные сотрудники миграционной службы связаны с лицами, занимающимися сбытом наркотических веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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“В начале 2018 Департаментом внутренней безопасности НПУ разоблачили преступную схему по выдаче биометрических паспортов в обход установленного порядка отдельными должностными лицами подразделений Государственной миграционной службы. Кроме того, некоторые сотрудники ГМС задокументированы на совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в сговоре с гражданскими лицами“, - говорится в сообщении.

Было установлено, что дилеры члены мощной преступной группировки, которая занимается наркосбытом на территории столицы и нескольких областей и причастны к убийству мужчины в 2014 году в Киеве.

Было установлено, что злоумышленники выращивали конопляные плтантации, при этом маскируя их под зерновые культуры. Затем изготавливали из урожая каннабис и поставляли оптовым и розничным клиентам в Киеве, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

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Кроме марихуаны накродилеры распространяли покупателям и метадон, полученный почтовой пересылкой. Деньги за товар направлялись 26-летнему организатору группировки на банковскую карточку, оформленную на одного из участников ОПГ.

“Известно, что отдельные участники группировки имели оружие. Установлено и тот факт, что среди соратников наркодилеров сотрудник военкомата, а также “свои люди“ в одном из изоляторов временного содержания Киевской области. Горе-правоохранители сбывали товар среди своего “контингента“. Стоит отметить, что все причастные к наркобизнесу лично употребляли наркопродукт“, - добавили в ведомстве.

Как сообщалось 11 декабря, в Одессе наркодилеры торговали перед прокуратурой.