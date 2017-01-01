В Харькове задержан поджигатель волонтерской палатки на площади Свободы

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

В Харькове задержан мужчина, подозреваемый в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы 20 мая текущего года.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

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Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось 20 мая, в Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку “Все для перемоги“, установленную на площади Свободы, напротив здания облгосадминистрации.