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Зеленский уволил посла в Швеции

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В указе не названа причина увольнения.
Игорь Сагач уволен
Игорь Сагач уволен
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Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швеции.

Об этом говорится в указе №411, передают Українські Новини.

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“Уволить Сагача Игоря Михайловича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция“, - говорится в нем.

В указе не названа причина увольнения.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заверил министров иностранных дел Польши и Швеции Яцека Чапутовича и Маргота Вальстрема в продолжении Украиной интеграции в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщалось 14 июня, Зеленский назначил нового главу Национальной гвардии Украины.

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Теги: Зеленский, Швеция, увольнение, посол
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