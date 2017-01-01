Зеленский уволил посла в Швеции
В указе не названа причина увольнения.
Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швеции.
Об этом говорится в указе №411, передают Українські Новини.
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“Уволить Сагача Игоря Михайловича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция“, - говорится в нем.
В указе не названа причина увольнения.
Как сообщали Українські Новини, Зеленский заверил министров иностранных дел Польши и Швеции Яцека Чапутовича и Маргота Вальстрема в продолжении Украиной интеграции в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).
Как сообщалось 14 июня, Зеленский назначил нового главу Национальной гвардии Украины.