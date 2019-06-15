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Зеленский назначил врио глав ОГА Одесской и Полтавской областей

Комментариев: 2
Соответствующие документы обнародованы на сайте президента.
Врио главы Полтавской ОГА назначен Олег Пругло
Врио главы Полтавской ОГА назначен Олег Пругло
poltava.to

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА).

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

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Указом от 14 июня, обнародованном на сайте президента в субботу, врио главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова. 

Врио главы Одесской ОГА назначена Светлана Шаталова
Врио главы Одесской ОГА назначена Светлана Шаталова

Вторым указом врио главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло.

Как сообщалось, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов в Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.

При этом в 12 областных государственных администрациях были назначены исполняющие обязанности глав. Без губернаторов пока остались Одесская, Херсонская и Полтавская области.

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Теги: ОГА, Зеленский, Полтавская область, Одесская область
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Комментариев (2)
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BROKER666    15.06.2019, 14:27
Оценка:  0
BROKER666
она ж финансист-экономист... куда ей на руководящую должность? ещё и самой большой областью УКРАИНЫ руководить...
BROKER666    15.06.2019, 14:24
Оценка:  0
BROKER666
шото она в свои 35 выглядит как минимум на 45
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