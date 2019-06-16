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Резкое обострение на Донбассе: 24 обстрела

Комментариев: 1
Боевики за прошлые сутки 24 раза обстреляли позиции украинских военных.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

В районе проведения ООС на Донбассе 15-16 июня сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один боец. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Противник обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; а также - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхнеторецкого, возле Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз: в Станице Луганской, Новолуганском, в окрестностях Крымского, возле Зайцево, Травневого.

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За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты осуществили два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Водяное, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в окрестностях Крымского.

За текущие сутки ранен один военнослужащий.

Напомним, в Одессе задержали торговцев оружием. Злоумышленники скупали оружие и боеприпасы для сбыта представителям криминальных кругов, установили в СБУ. 

 

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    16.06.2019, 09:31
Оценка:  0
ANDREICH
насип в диру з града клятим гавноченцям з гавноросії
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