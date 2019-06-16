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“Циничное дно”: Укрпочта попала в скандал из-за “благотворительности”

Комментариев: 6
Инициатива Укрпочты нарвалась на критику.
Набор
Набор
facebook.com/klimetin

Укрпочта предлагает своим клиентам присоединиться к акции “Наше нашим детям”, Суть акции в том, что клиенты добровольно могут отправить детские наборы в детские дома Украины. Между тем, юрист Клим Братковский заметил интересные детали о которых написал на своей странице в Facebook.

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По словам Братковского, Укрпочта предлагает посылки, в которых детские средства гигиены от российского производителя. Более того, цена посылок завышена. Если на доске объявлений вы можете прочитать, что благотворительный набор стоит 46 гривен, то на кассе у вас попросят 67 гривен.

Услуга стоит 46 грн
Услуга стоит 46 грн
facebook.com/klimetin

Я совсем не расстроился, а наоборот подумал, что наверно что-то будет полезное. Мне стало интересно, что же будет в подарочном наборе. Был уверен, что Укрпочта подготовила набор детских книг или раскрасок, канцелярии или типа того. Однако принесли гигиенический набор от российского бренда "Чистая линия" - шампунь, мыло, зубная паста и щетка, - написал юрист.

К слову, юрист решил отослать набор в детский дом Николаевской области. На благотворительность он в итоге вместо 46 гривен потратил 99.

То есть, получается, что Укрпочта помогает сбывать российскую продукцию детям из детских домов и при этом еще и зарабатывает на почтовых услугах. Я не знаю большего циничного дна, чем это. Укрпочта действительно считает, что детям из детских домов не хватает российского мыла? - возмутился Братковский.

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В итоге у вас попросят немного больше денег
В итоге у вас попросят немного больше денег
facebook.com/klimetin

Юрист предложил Укрпочте приготовить для детей интересные наборы, которые будут их развивать, а не помогать стране-агрессору сбывать продукцию.

Ребята из Укрпочты, сделайте интересные и полезные наборы, но только без российского мыла и будет вам спасибо от детей из детских домов, - добавил Братковский.

Напомним, во Львове сотрудница Укрпочты из "Новороссии" отказалась обслуживать клиента на украинском языке. Львовская Укрпочта попала в языковой скандал.

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Теги: скандал, Укрпочта, Братковский, благотворительность
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Комментариев (6)
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Людмил_А    16.06.2019, 11:10
Оценка:  -2
Людмил_А
всегда найдется какая-то мразь, которая ни разу в жизни ничего не сделала для детей из дет. домов, но обгадит хорошее начинание
donizete    16.06.2019, 11:28
Оценка:  0
donizete
Укрпочта - государственная компания и не может без официального тендера или другого конкурса реализовать продукцию на своё усмотрение. Естественно возник вопрос почему такой комплект, а не другой, кто и когда так решил, и тут не имеет значение, что производитель товара из РФ.
ВосставшийИзБана    16.06.2019, 11:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
присоединиться к акции “Наше нашим детям”

Вот где ключевой момент. И тут вполне понятен твой "праведный гнев".
Мыкола    16.06.2019, 11:04
Оценка:  -4
Мыкола
И тут свинячее рыло националиста высунулось ! Именно благодаря этим свиньям мы и имеем сейчас то, что имеем: нищую страну с вымирающим катастрофически населением!
donizete    16.06.2019, 11:33
Оценка:  0
donizete
А что 10-ть лет назад наша страна была на подъеме? Меньше нужно воровать, давать взяток и честно платить налоги. И про кума (родственника) прокурора или следователя не забываем, который всегда отмажет. Все плохие, один Вы хороший, в белом пушку.
Ruspidor    16.06.2019, 11:03
Оценка:  +2
Ruspidor
Ужос... И такое на Троицу! Горите в Аду, Укрпочта!
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