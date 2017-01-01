В Николаеве и области "заминировали" зоопарк, аэропорт и церкви

В полицию поступило сообщение о заминировании сразу ряда объектов в нескольких районах Николаева и области.

Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов в нескольких районах Николаева и области. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Николаевской области в понедельник, 17 июня.

Речь идет о зоопарке в Ингульском районе, Николаевском международном аэропорте в Новоодесском и храмах в областном центре.

Читай также: Банда торговцев оружием задержана в Одессе

"Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей и осуществляют тщательное обследование объектов", – отметили в полиции.

В ведомстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.

Как сообщалось 4 мая, вХарькове "минировали" отель и торговый центр.