Банда торговцев оружием задержана в Одессе

В состав группы входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей. Злоумышленники скупали незаконно полученное оружие для сбыта представителям криминальных кругов.

Правоохранители задержали двух участников группировки в Одессе при попытке продажи автомата, винтовки Браунинг, которая находилась в розыске в связи с похищением во время квартирной кражи, и двух боевых гранат РГО и РГД-5 с запалами к ним.

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Сейчас двум задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщалось 14 июня, на Печерске главбух хранил в квартире арсенал оружия и боеприпасов.