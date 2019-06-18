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В Тернопольской области выпал огромный град

Комментариев: 1
Градины побили овощи на грядках местных жителей.
Пользователи группы "Худыковцы" в Facebook выложили фото града
Пользователи группы "Худыковцы" в Facebook выложили фото града
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В селе Худыковцы Тернопольской области вчера выпал гигантский град.

Видео обнародовали на странице села в Facebook.

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В селе Худыковцы 17 июня прошел дождь с гигантским градом. На видео видно, как град побил овощи, многие градины - размером с перепелиное яйцо.

В ролике видно, как огромные градины рассекают листья на деревьях, сбивают орехи, уничтожают капусту и другие овощи.

Как сообщалось 17 июня, по Луганской области пронесся ураган, срывало крыши, выбивало окна.

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Теги: Тернопольская область, град, погода
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Комментариев (1)
nfhvyt    18.06.2019, 10:57
Оценка:  0
nfhvyt
Отбил галицаям последние мозги )))))
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