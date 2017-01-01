По Луганской области пронесся ураган: Сорвало крыши, выбило окна

Ветер срывал с домов шифер.

Никто из людей не пострадал

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В луганской области пронесся мощный ураган, который сорвал крыши на домах, выкорчевал деревья, побил градом овощи.

Об этом сообщает “Сватово.City“.

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В городе Сватово больше всего пострадала восьмая школа, она осталась без крыши и окон. Без шифера стоят и соседние многоквартирные дома. На стадионе “Нива“ сорвало металлическую обшивку, вырвало три елки и два флагштока.

По предварительным подсчетам, непогода нанесла региону ущерб на сумму 300 тысяч гривен.

Сейчас в городе создали четыре строительные бригады. Они обследуют дома и определяют сколько нужно строительных материалов для восстановления домов. Люди получат акты обследования.

Однако, наверное, местные жители в этом году останутся без урожая, так как градом засыпало огороды.

Как сообщалось 14 июня, под Днепром пронесся мощный ураган с ливнем.