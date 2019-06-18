Зеленский рассказал, чем он похож с персонажем "Слуги народа" Василием Голобородько
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, имеет ли похожие черты с персонажем сериала “Слуга народа“ Василием Голобородько.
Об этом Зеленский рассказал в интервью для газеты Bild.
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Глава государства отметил, что у него с персонажем сериала одинаковые ценности, но разные жизни. По словам Зеленского, он планирует выполнить все, что обещал народу, так же, как и “слуга народа“.
Я хочу сделать для украинцев все, что я обещал как “слуга народа“ - победить коррупцию, сделать украинскую политику честной и прозрачной, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей, - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что он искренний, как и персонаж сериала Василий Голобородько.
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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и аннексии Крыма. Глава государства также выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.
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Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все пекусь об Украине,
Как там, бедная, она