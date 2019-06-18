Зеленский рассказал, чем он похож с персонажем "Слуги народа" Василием Голобородько

Зеленский отметил, что он улучшит жизнь простых людей так, как это сделал главный персонаж сериала "Слуга народа".

Зеленский рассказал, похож ли он с персонажем сериала "Слуга народа" wikipedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, имеет ли похожие черты с персонажем сериала “Слуга народа“ Василием Голобородько.

Об этом Зеленский рассказал в интервью для газеты Bild.

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Глава государства отметил, что у него с персонажем сериала одинаковые ценности, но разные жизни. По словам Зеленского, он планирует выполнить все, что обещал народу, так же, как и “слуга народа“.

Я хочу сделать для украинцев все, что я обещал как “слуга народа“ - победить коррупцию, сделать украинскую политику честной и прозрачной, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей, - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что он искренний, как и персонаж сериала Василий Голобородько.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и аннексии Крыма. Глава государства также выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.

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